«حديد نحاس بطاريات» يفوز بجائزة Europa Cinemas في مهرجان فينيسيا

أعلنت شبكة Europa Cinemas، في ختام مسابقة جورناتي ديل أوتوري ضمن الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، فوز الفيلم اللبناني «حديد نحاس بطاريات» للمخرج وسام شرف، بجائزة أفضل فيلم أوروبي بالمسابقة، وهو ما يتيح له أن يحمل علامة الشبكة، ويستفيد بالدعم الترويجي وفرص عرض مميزة في سلاسل دور العرض التابعة للشبكة.

وفي حيثيات اختيار فيلم حديد نحاس بطاريات، قالت لجنة تحكيم الشبكة، في بيان صدر عنها، أنّ الفيلم ممتع، وأصيل جداً، ويدفع للتفاؤل بشكل غير متوقع.

معلومات عن شبكة Europa Cinemas

شبكة Europa Cinemas التي أعلنت فوز فيلم حديد نحاس بطاريات هي مبادرة تكونت عام 1992 بدعم من 30 سلسلة دور عرض أوروبية، وحالياً توسعت الشبكة لتضم أكثر من 3000 شاشة عرض عبر 739 مدينة في 42 دولة بأنحاء العالم، ومنذ 2010 تقدم الشبكة جائزتها في مسابقة جورناتي ديل أوتوري.

ويُعد وسام شرف هو أول مخرج عربي ينال فيلمه هذه الجائزة.وأضافت لجنة تحكيم الشبكة في حيثياتها «تواجهنا جميعاً العديد من الموضوعات التراجيدية، مثل الحرب واللاجئين والتهريب عبر الحدود، لكن شرف قدم قصة حب تحمل عناصر خيالية قوية».

فيلم افتتاح مسابقة حورناتي ديل أوتوري

كان «حديد نحاس بطاريات»، فيلم الافتتاح بالنسخة الـ19 من مسابقة جورناتي ديل أوتوري، حيث عبر الجمهور عن إعجابه بالفيلم، كما حصد الفيلم تقييمات نقدية إيجابية. وفور عرضه، كتب الناقد اللبناني هوفيك حبيشان «ألقى شرف نظرة مختلفة على الواقع اللبناني وبحسب تقييمه له؛ نظرة لم يسبق ان حضرت بهذا الشكل في السينما اللبنانية».

كما كتب فابيان لوميرسيير في موقع سينيوربا: «يضيف لمسة من السحر وعبق الحكايات الخرافية إلى عمل يركز على البساطة أثناء رحلة معقدة من البحث عن الحرية»، وقال ماثيو جوزيف جينر في موقع ICS: «تعبير جميل مذهل عن الفردية».

تدور أحداث الفيلم حول أحمد، اللاجئ السوري وأحد الناجين من الحرب، والذي يجوب شوارع بيروت باحثاً عن أشياء معدنية ليُعاد تدويرها، ويظن أنه سيعثر على الحب مع مهدية الفتاة ذات الأصول الإثيوبية، ولكن الحب في هذه المدينة يبدو مستحيلاً؛ فهل يتمكن هذان اللاجئان الرومانسيان من العثور على الطريق للحرية؛ في الوقت الذي يتأثر فيه أحمد بمرض غامض يحول جسده ببطء إلى معدن.