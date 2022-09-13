الأرصاد الجوية: انتظروا 100 يوم على بداية فصل الشتاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد بدء فصلي الخريف والشتاء رسميا، ردًا على تساؤلات المواطنين، خاصة بعد قضاء فصل الصيف وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة بشكل لم تواجهه مصر من قبل، بالإضافة إلى زيادة نسب الرطوبة خلال ساعات الصباح والمساء.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن فصل الشتاء سيكون بعد نحو 100 يوم من الآن، حيث أن فصل الخريف الذي سيستمر ثلاثة أشهر سيبدأ رسميا في 21 سبتمبر الجاري، وفى 21 ديسمبر 2022 يبدأ فصل الشتاء جغرافيا في مصر: «بيننا وبين بداية الشتاء 100 يوم، وأقل من 10 أيام على بداية فصل الخريف».

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 25

بنها 32 24

دمنهور 33 24

كفر الشيخ 33 25

المنصورة 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

شلاتين 38 28

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 24

وادي النطرون 33 24

مطروح 30 24

السلوم 31 24

سيوة 34 22

العريش 32 24

رفح 32 23

الطور 34 27

كاترين 33 20

رأس سدر 36 25

نخل 33 20

طابا 33 25

نويبع 37 26

حلايب 35 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 36 24

أسيوط 36 23

سوهاج 38 24

قنا 41 27

الأقصر 41 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 39 25

أبو سمبل 41 27

أبو رماد 37 28

رأس حدربة 35 26.