خطوات استخراج قيد عائلي ورقي للمرة الأولى إلكترونيا.. المستندات المطلوبة

كشفت وزارة الداخلية إمكانية الحصول على قيد عائلي ورقي للمرة الأولى من خلال التوجه لمصلحة السجل المدني وتقديم طلب، إذ يمكن الحصول عليه في فترة ما بين يوم إلى 15 يومًا.

وتستعرض «الوطن» خطوات استخراج قيد عائلي ورقي لأول مرة من السجل المدني وإلكترونيًا في السطور التالية.

المستندات المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

ويتيح السجل المدني للمواطنين إمكانية استخراج قيد عائلي ورقي لأول مرة من خلال تجهيز بعض المستندات كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- سحب نموذج 40.

- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق المميكنة.

- صور بطاقات الرقم القومي أو شهادة الميلاد للزوجين.

- صور شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

- صور شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة

خطوات استخراج قيد عائلي ورقي لأول مرة

وعن خطوات استخراج قيد عائلي الورقي للمرة الأولى، فهي:

- التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية التابع لها محل السكن.

- سحب طلب الحصول على قيد عائلي ورقي للمرة الأولي.

- تقديم المستندات المطلوب والنموذج المختص.

- دفع قيمة رسوم استخراج القيد العائلي.

تسلم القيد عائلي خلال فترة من يوم إلى 15 يومًا وفق الطلب العادي أو المستعجل.

خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيًا

ويمكن استخراج قيد عائلي مميكن من خلال موقع قطاع الأحوال المدنية بشرط ألا يكون للمرة الأولى، من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

- الدخول على موقع قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، وتسجيل الدخول كمستخدم.

- اختيار خدمات السجل المدني، ومنها إصدار قيد عائلي مميكن

- سيطلب منك تحديد علاقة المتقدم بصاحب الطلب «بنفسه أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة».

- إدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم الرباعي، اسم الأم، الرقم القومي.

- الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.

- تحديد نظام الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.

- أخيرًا تحديد مكان استلام القيد العائلي.