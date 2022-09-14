سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 14-9-2022 في مصر

يفضل المقبلون على اتباع أنظمة غذائية لفقد الوزن وبناء العضلات تناول كميات كافية من البيض باعتباره أحد الأطعمة التي تعمل على مد الجسد بالفيتامينات والعناصر المختلفة التي يحتاجها، فهو مصدر غني بالبروتين.

وفي إطار الاهتمام الكبير بمتابعة سعر كرتونة البيض في الأسواق من المواطنين لأهميتها في كل بيت مصري فهي لا غنى في أغلبي البيوت، حيث أنه يدخل في عدد كبير من الأطعمة.

وتستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض البلدي والأبيض والأحمر في الأسواق اليوم، في إطار الخدمات اليومية المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر وجاءت على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 66 جنيها في المزارع حتى يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 70 جنيها حتى 72 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 67 جنيها في المزارع ليصل للمستهلك بسعر 72 جنيها تقريبا، وفق تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

سعر البيض البلدي في الأسواق

وجاءت قيمة سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء في الأسواق لتسجل نحو 75 جنيها، بحسب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

أسعار الدواجن في الأسواق

وفي سياق متصل كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل لـ37 جنيها بالأسواق حيث أن سعره في المزرعة 32 جنيها، وسجل سعر الكيلو من الفراخ البلدي 50 جنيها للعتاقي و58 جنيها للبدارة، بينما تراوح سعر كيلو البانية بين 80 و88 جنيها .