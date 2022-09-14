حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 14-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يقول لك الفلك اليوم الأربعاء، إن الشريك بحاجة لأن تنتبه لكلامك ولا تستسلم للتشتت، وفي محيط الشريك والعائلة عائليا كن مستعدا لاستقبال مستجدات، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، توقعات وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب برج الدلو.

برج الدلو المذبذب ينتمى له الكثير من المشاهير ربما يتفقون في صفات البرج أو يختلفون من أبرزهم الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين، بحسب حسابات علم الفلك.

وفي التقرير التالي، تنشر «الوطن» خلال السطور التالية، ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التي تنشر على مدار الساعة، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو من محبي متابعة الفلك والكواكب، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة للجريدة.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي: «اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لكلامك، وأن تلاحظ ما يدور من حولك ولا تستسلم للتشتت».