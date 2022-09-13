توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. انخفاض الحرارة وفرص لتساقط الأمطار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا بشأن توقعات طقس 72 ساعة المقبلة على جميع المناطق والمدن، بداية من غد الأربعاء 14 سبتمبر حتى الجمعة 16 من الشهر ذاته، إذ توقعت تكون شبورة يوميًا حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

بيان حالة الطقس لمدة 3 أيام

وتوقع خبراء الأرصاد هبوب رياح ليلًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة مع فرص تساقط أمطار غدًا على مناطق من السواحل الغربية.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد.

واعتبارا من الخميس، وفق خبراء الأرصاد، سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 1- 2 درجة مئوية.

وتستعرض «الوطن»، درجات الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 14 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 15 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 الصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 16 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.