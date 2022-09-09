تشييد طرق حضارية دولية لربط معبر رفح بمناطق غرب العريش.. «مسافة السكة»

بدأت الشركات المسند لها الطرق المحورية الجديدة بمناطق شرق العريش الانتهاء من عملية رصف وتشجير تلك الطرق، الواصلة ما بين غرب العريش إلى شرقها، ومنها إلى مناطق غرب الشيخ زويد على الطريق المحوري الجديد المؤدي إلى معبر رفح البرى مرورًا بطريق رفح الجديدة.

وأكد الشيخ عارف أبو عكر، أحد وجهاء الشيخ زويد، إن الطرق الجديدة التي تشيد بين العريش والشيخ زويد اختصرت المسافات بشكل كبير، فبدلا من أن تقطع المسافة من شرق العريش إلى معبر رفح مرورًا بالطريق الدائري جنوب الشيخ زويد في 4 ساعات، الآن بالإمكان قطعها في ساعة واحدة فقط.

الطرق محورية في مناطق مهمشة

وأضاف "أبو عكر" في حديثه لـ"الوطن"، أن الطرق المحورية الجديدة أحيت مناطق كثيرة كانت مهمشة بمناطق أبو فرج وأبو عيطة وأبو هولي وأبو عكر جنوب المدينة، وصولًا إلى مناطق غرب رفح ورفح الجديدة وطريق المعبر البري الجديد.

وقال إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، إنه ناقش في المجلس مع وزير النقل والمواصلات الطرق المحورية المهمة، ومدى استفادة المناطق الشرقية من سيناء منها، وأكد الوزير أن خطة الوزارة هي ربط جميع الطرق في سيناء بالطرق المحورية الدولية المهمة، وفتح طرق سريعة مجهزة بين القرى والمدن، وربط المناطق الصحراوية والزراعية بالطريق الدولي.

خطة الوزارة اختصار المسافات وإحياء المناطق المهمشة

وأضاف "أبو شعيرة"، لـ"الوطن"، أن أهم الطرق التي جرى تشييدها هذه الأيام هو طريق "اللحفن - الشلاق"، وهو طريق بطول 50 كم، وجرى اختصاره ليقطع المسافة في أقل من نصف ساعة، بدلًا من دخول شرق العريش الذي كان يستغرق ساعتين، بالإضافة إلى طريق الشلاق غرب الشيخ زويد إلى معبر رفح مرورًا برفح الجديدة، إذ تم تغيير مساره ليكون من منطقة أبو فرج باتجاه الجنوب حتى منطقة أبو عيطة وأبو هولي، ليبدأ المرور مجددًا باتجاه العكور بطريق مستقيم مختصر حتى معبر رفح.

الطرق تشيد بمستوى حضاري وراقي

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في تصريح سابق له خلال زيارته لمناطق جنوب الشيخ زويد، أن الطرق المحورية المهمة التي تُشيد، هي طرق دولية وحضارية، سوف تكون على أعلى المستويات من عمليات تقاطع الطرق والحارات الإضافية والممشى للمترجلين في بعض الأماكن، والرصف والإضاءة والتشجير.

وأضاف المحافظ، أن جميع الطرق ستكون مرتبطة ببعضها، سواء محاور العريش التي تأتي من غرب المدينة أو طريق الحفن من جنوب المدينة، والطريق الرئيسي الآخر الدولي من غرب الشيخ زويد إلى معبر رفح البري.