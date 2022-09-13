عزة هيكل: نشرات «المتحدة» للرد على الشائعات نقلة نوعية لاستراتيجية الإعلام

قالت الدكتورة عزة أحمد هيكل عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية ونائبة رئيس الأكاديمية، إنَّ قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم، للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، نقلة نوعية لاستراتيجية الإعلام المصري، خاصة أنَّ الدولة المصرية تتعرض لحروب الشائعات الممولة من الخارج، موضحة أنَّ سرعة الرد على الشائعات سيسهم بشكل كبير في الحفاظ على حالة الاستقرار المجتمعي.

ودعت عزة هيكل، وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية، مع تقديم شرح تفصيلي بالأرقام للمواطن البسيط لمعرفة مدى الإنجازات التي تقوم بها الدولة في ظل تحديات اقتصادية صعبة وعدم الاكتفاء بالصورة النهائية للمشروع.

عزة هيكل تطالب بوضع خطة تسويق إعلامية للمشروعات القومية

وطالبت «هيكل» بوضع خطة إعلامية واستراتيجية شاملة لتسويق المشروعات القومية بشكل بسيط يسهل فهمه لدى المواطن البسيط، خاصة أنَّ الدولة تنفذ مشروعات طويلة الأجل لا يصل تأثيرها للمواطن العادي إلا بعد فترة زمنية كبيرة، تتمثل في المشروع القومي للطرق ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتلك المشروعات تتطلب الكثير من الشرح بمدى أهميتها للدولة المصرية.

وأعربت عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية، عن تفاؤلها بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص نشرات إخبارية تذاع عبر قنواتها للرد الفوري على جميع الشائعات التي تهدد السلم الاجتماعي المصري وتشكك في إنجازات الدولة.

قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد كلفت قطاع الأخبار بالشركة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف إثارة الذعر والبلبلة بين المجتمع المصري، وتذاع هذه النشرات على قناة «إكسترا نيوز» بكل منصاتها، وترسل الخدمة الإخبارية لجميع الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية التابعة للدولة.