غلق 5 آلاف معبر عشوائي على قضبان السكة الحديد لحماية المواطنين

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إغلاق 5 آلاف معبر عشوائي على قضبان السكك الحديدية الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة تواصل العمل الجاد من أجل تطوير وتحديث منظومتها الأساسية بجوانبها كافة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحًا أنّه لا يوجد أي عربة قطار قديمة تعمل على القضبان، وأنّ معظم القطارات العاملة على خطوط الوجهين القبلي والبحري مُحدثة، والأخرى جديدة.

تحذير من إقامة معابر عشوائية على قضبان السكة الحديد

وحذر المصدر، المواطنين من إقامة معابر عشوائية على قضبان السكة الحديد، حفاظًا على سلامتهم وعدم تعطل حركة مسير القطارات، مؤكّدًا أنَّ المعابر العشوائية تُمثل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين، وتعرقل حركة مسير القطارات، مطالبا المواطنين بالالتزام بتعليمات المرور، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.

حملات لإغلاق جميع المعابر العشوائية على قضبان السكة الحديد

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّ السكة الحديد بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشن حملات دورية لإغلاق جميع المعابر العشوائية على قضبان السكك الحديدية، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين وحركة مسير القطارات.

وأكد أنَّ الهيئة تواصل العمل على تحديث نظم كهربة الإشارات التي ستحد من حوادث القطارات، منوهًا إلى أنَّ الوزارة تنفذ خططًا شاملة لتحديث منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا ورفع كفاءة وتحسين المحطات على مستوى الجمهورية وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات.

المعابر العشوائية خطر على حياة المواطنين

ومن جهته، أكّد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ إقامة المعابر العشوائية على قضبان السكة الحديد يمثل خطرًا على حياة المواطنين وحركة مسير القطارات، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة تنفذ مشروعات عملاقة لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، من خلال تحديث نظم إشارات السكة الحديد يهدف إلى استبدال النظام الحالي «الكهربي القديم» بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأوضح وزير النقل أنَّ تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، للحد من حوادث القطارات وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي «سيمافور» في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.