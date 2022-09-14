«السياحة»: الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام بالفنادق

طالب علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، كل فنادق الجمهورية البدء في الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام غير المطابقة للمواصفات وذلك بشكل تطوعى خلال المرحلة الحالية، وذلك لحين انتهاء وزارتي البيئة والتجارة والصناعة من وضع المواصفات القياسية للأكياس صديقة البيئة.

قرار مجلس الوزراء

وأضاف خلال المنشور الدورى رقم 168 لعام 2022 والذى تم تعميمه على كل فنادق الجمهورية، أنه لا بد للفنادق من استخدام بدائل قابلة للتحلل تساعد في الحد من التلوث الناتج عن استخدام البلاستيك، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته رقم 205 التى انعقدت بتاريخ 18 أغسطس الماضى على تفعيل إستراتيجية «الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام» وأن وزارتي البيئة والتجارة والصناعة بصدد وضع مواصفات فنية للأكياس أحادية الاستخدام المطابقة للمواصفات كأكياس صديقة للبيئة لتكون بديلة عن تلك غير المطابقة للمواصفات.

زيادة الحركة السياحية من دول الشرق الأقصى

وفي سياق متصل، طالبت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، من كل فنادق الجمهورية الراغبة في المشاركة في القافلة السياحية التي ستنظمها هيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إلى دول الشرق الأقصى وبالتحديد إلى بنجلاديش والهند والمقرر انطلاقها بشكل مبدئي، بداية من يوم 6 أكتوبر المقبل إلى يوم 12 من الشهر ذاته والتي تهدف إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول جنوب شرق آسيا خلال الفترة المقبلة، موافاة الوحدة المركزية لدول الشرق الأقصى القسم الأول بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عبر البريد الإلكتروني.

وأوضحت الغرفة أن مشاركة الفنادق بتلك القافلة ستكون مجانية، على أن تتحمل الفنادق تكاليف السفر والانتقالات والإعاشة الخاصة بممثليها، فيما ستتحمل هيئة تنشيط السياحة التكاليف الخاصة بإقامة وتنظيم الحدث.