«أوبرا القاهرة» تقدم مختارات من أغنيات وأعمال عالمية بمسرح الجمهورية

أعلنت فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة من أغنيات الأفلام، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، بمصاحبة أوركسترا القاهرة بقيادة المايسترو محمد وهيدي، من إخراج حازم طايل، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، على مسرح الجمهورية.

حفلان متتاليان الأربعاء والخميس

وأوضحت الفرقة في بيان، أن الحفلين يقاما الثامنة مساء الأربعاء والخميس 14 و15 سبتمبر على مسرح الجمهورية، مشيرة إلى تقديم أعمال، منها رابونزل، الجميلة والوحش، فروزين، علاء الدين، أحدب نوتردام وهيركليز، إلى جانب مختارات من الأغنيات العالمية منها يمكنني الرقص طوال الليل، النجوم، ليالي عربية، دعه يمضي، الذي سوف يكون، من روسيا مع الحب، شمسي، إلى الأبد، ذات مرة في ديسمبر، وغيرها.

ومن المقرر أن يؤدي الأغنيات، إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، وليد كريم، چولي فيظي، إبراهيم ناجي، عزت غانم، سلمي الجبالي، أسامة علي، برهان الدين فاروق، إنچي محسن، أسامة علي، چاكلين رفيق، رامز لباد، عماد عادل، منى رفلة، أسامة جمال، تامر توفيق، مصطفي محمد وعمرو مدحت.

شروط حضور الحفل

- تفتح الأبواب في تمام السابعة.

- عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق في دار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء «البدلة كاملة جاكيت + كرافتة».

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة.

كما شارك نجومها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.