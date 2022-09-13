«أيمن» ذهب لاستخراج مستند رسمي فاكتشف أنه ميت: عايش بشهادة وفاتي

قصة غريبة بطلها شخص متوفي في السجلات الرسمية، لكنه على قيد الحياة يمارس حياته بشكل طبيعي، فعندما ذهب مواطن من أبناء مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، لاستخراج شهادة وفاة تحمل بيانات شقيقه المتوفي، وكان ذلك في سبتمبر من العام المنقضي، تفاجأ بعد مرور أسبوع وحال توجهه مرة أخرى لمكتب الصحة لاستلام مستخرج شهادة وفاة شقيقه، أنه متوفي طبقًا للوراق الرسمية، فانتابته حالة من الدهشة.

حالة من الاستغراب والدهشة

ويروي أيمن عبدالمنعم، صاحب الواقعة، أنه لم يصدق ما حدث عندما ذهب لاستخراج مستخرج رسمي لشقيقه المتوفي، ليجد نفسه هو الآخر متوفياً على الورق، ولا يعرف كيف جاء هذا الخطأ الذي حرمه من الحياة بورقة.

يمارس أيمن، حياته بشكل طبيعي، يذهب إلى عمله يوميا في إحدى الشركات بكفر الشيخ، ويتقاضى راتبه لكنه في السجلات الرسمية لوزارة الصحة "ميت" ولديه شهادة وفاه منذ ما يقارب العام، مشيرًا لـ"الوطن"، أنه تقدم بالعديد من الشكاوى للجهات المختصة لإثبات أنه حي وتدارك الخطأ، لكن يبقى الوضع على ما هو عليه.