عادة «النقوط» تدعم المقبلين على الزواج بإسنا: عريس جمع 100 ألف جنيه في يوم

"نقوط الفرح"، عادة متأصلة في المجتمعات الريفية خاصة صعيد مصر، وهي عبارة عن مبالغ مالية يجمعها العروسين من المعازيم والأهل والأصدقاء والجيران، على أن ترد لهم مرة أخرى في أقرب مناسبة سعيدة، وتداول أهالي قرية بمركز إسنا، محافظة الأقصر صورة لعريس محاطا بالعملات الورقية، ويؤكدون أنه جمع ما يقرب من نصف مليون جنيه "نقوط فرحه"، فيما نفت أسرة العريس ذلك موضحة أن قيمة المبلغ الذي تم جمعه لم تتجاوز 100 ألف جنيه.

وجرت العادت بين أهالي نجع الصيادين بقرية النمسا بإسنا جنوب محافظة الأقصر، على جمع مبالغ مالية على هيئة نقطة لأي عريس مقبل على الزواج؛ لمساعدته في نفقات الفرح وتأثيث مسكن الزوجية، لكن ما تردد هذه المرة في حفل زفاف الشاب عبدالجليل العبيدي، كان مختلفًا.

دفتر لتسجيل أسماء من يدفع "النقطة"

يقول الفنان علاء أبو الريش، مطرب كف، من أهالي القرية، إن الأهالي اعتادوا على مساعدة كل المقبلين على الزواج من خلال دفع نقطة للعريس في حفل زفافه، تساعده على نفقات الزواج الباهظة في الوقت الحالي، ويكون هناك دفترًا لكتابة اسم كل شخص يدفع النقوط، كل على حسب مقدرته، وكان أقصى مبلغ يتم جمعه لا يتعدى الخمسين ألف جنيه.

ويضيف "أبو الريش"، لـ"الوطن"، أن الشاب "عبدالجليل" من عائلة كبيرة عددًا ولديه من 9 إخوة ذكور و8 إناث وكلهم متزوجين، فضلًا عن أنه محبوب في القرية، وكان قد اقترض مبلغًا من المال للإنفاق على زواجه، كل هذا جعل من حفل زفافه أشبه بمهرجان كبير.

توافد كبير على حفل زفاف الشاب الأقصري

ويشير، مطرب الكف، إلى أن حفل الزفاف شهد توافدًا كبيرًا من المدعوين، وكل منهم ينفق ما يقدر عليه ويدون في الدفتر، لترد له يوم حفل زفافه أو زفاف أحد أبنائه او إخوته، لافتا إلى أن هذه المبادرة جعلت كثير من الشباب المقبل على الزواج، لا يحمل همًا لنفقات الزواج فالنقطة تساعده في تكاليف الزواج.

من جانبه، أوضح فراج الصياد ابن عم العريس، أن ما تم جمعه لم يصل لهذا المبلغ، حتى أنه لم يكمل الـ100 ألف جنيه، مؤكدا أن عادة أهل نجع الصيادين بقرية النمسا، هو مساعدة كل شاب مقبل على الزواج بطريقة لائقة غير محرجة، سواء كان عريسًا أو عروس، من خلال النقوط كلٌ على حسب مقدرته، لافتا إلى أن النجع كله يعمل في حرفة الصيد، وظروفهم المادية متواضعة، لكن ابن عمه محبوب وله معارف ومحبين في مدينة إسنا، ولذا جمع مبلغًا كبيرًا.

وتابع الصياد، أن النقوط تكون عبارة عن وضع النقود في شكل عقد، ويتم تلبيسة للعريس: "يعني اللى عايز ينقط العريس بـ500 جنيه، بفكها لفئة 50 جنيه أو 20، ويتم عملها على هيئة عقد أو إكليل ويلبسها العريس في رقبته".