بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي ملاكي وربع نقل بالمنيا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي وربع نقل بالطريق الدائري في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ومحاولة التخطي الخاطئ.

حادث تصادم بالطريق الدائري ببني مزار

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي وربع نقل بالطريق الدائري، أمام قرية إبشاق التابعة لمركز بني مزار.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من محمد علي، 22 عاما، وهاني رجب، 41 عاما، وإبراهيم عبد الرحمن، 27 عاما، بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجميعهم يقيمون بمركز بني مزار، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل لتلقي العلاج.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير الحركة بالطريق الدائري، وأفادت التحريات الأولية أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة ومحاولة التخطي الخاطئ.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي، مساء أمس، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، بسبب انفجار الإطار الأمامي، ما أسفر عن مصرع طالب وإصابة 9 آخرين، وجميعهم من محافظة أسيوط.