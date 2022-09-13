الحكومة: زيارات ميدانية مكثفة للمصانع.. وحلول جذرية لأي مشكلات تواجهها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل الوزير، الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المستثمرين الصناعيين، إذ جرى مناقشة واستعراض سبل النهوض والارتقاء بقطاعي التجارة والصناعة، موضحًا أن هناك فريق عمل يتبعه مباشرة، يتابع على مدار اليوم موقف المصانع للتعرف على المشكلات التي من الممكن أن تواجهها سعيًا لإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات وتذليل أي عقبات تقف أمام أصحاب هذه المصانع.

زيارة وزير الصناعة لمدينة الجلود بالروبيكي

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى الزيارة التي قام بها لمدينة الجلود بالروبيكي، وأكد الحرص على استمرار جهود تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية، وذلك بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية.

وأشر إلى أن المرحلة الحالية تشهد العديد من الزيارات الميدانية المكثفة لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية للوقوف على أرض الواقع على أي تحديات، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.

الاستمرار في صرف مستحقات المصدرين

وأضاف المهندس أحمد سمير، أنه جرى إعداد دراسة وتقييم أثر دعم الصادرات، مؤكدا الاستمرار في صرف مستحقات المصدرين، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الصادرات، ويدعم قطاع الصناعة، لافتا إلى جهود التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وما يتم عقده من لقاءات واجتماعات في هذا الصدد لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الصناعة، ودعم توجه الدولة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي.