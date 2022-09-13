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السيطرة على حريق في محل أحذية بالمطرية

كتب:

حسن سمير
07:04 م | الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
حريق في محل.. أرشيفية

حريق في محل.. أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع في محل لبيع الأحذية بمنطقة المطرية، دون وقوع خسائر بشرية.

حريق في محل لبيع الأحذية

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة بنشوب حريق في محل لبيع الأحذية بمنطقة المطرية، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف وفرض كردون أمني بمحيط الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة.

وجرت السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع إصابات بشرية، وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

نصائح الحماية المدنية لعدم حدوث الحرائق

ولتجنب نشوب الحريق، قال اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة السابق، في تصريح لـ«الوطن»، إنه لا بد من الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية، والمحافظة على جودة التوصيلات الكهربائية، واستخدام آليات وقائية ضد أخطار الحريق.

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بقلم حسن سمير