مديحة حمدي وعادل إمام.. حكاية خطوبة لم تكتمل من 40 عامًا

تصدرت خطوبة الفنانة مديحة حمدي من الفنان عادل إمام، التي وقعت قبل أكثر من 40 عامًا محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تطرق الأولى لها خلال لقاء تليفزيوني، الأمر الذي تداوله عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا.

ورفضت مديحة حمدي، الحديث عن تفاصيل خطبتها من الزعيم، خلال حديثها التلفزيوني، وتأكيدها أن كل واحد منهما أصبح له أسرته وحياته الخاصة، ومن ثم الحديث عن هذا الموضوع لم يعد مجديًا.

علاقة صداقة تجمع بين أسرة مديحة حمدي وعادل إمام

وأشارت مديحة حمدي، إلى أن هناك علاقة صداقة تجمع بين الأسرتين «أصبح متزوج من سيدة فاضلة، ولديه أبناؤه وحياته الجميلة، وأنا كذلك عندي حياتي وأولادي، والحقيقة زوجته تناسبه بشكل كبير جدًا وبيحبها وتحبه».

وكشفت عن اتصال هاتفي جمعها والزعيم من فترة كانت تمر خلالها بأزمة صحية، وهاتفها للاطمئنان على صحتها وأحوالها، وأخبرته أنها تناولت طعامًا غير صحي، ليرد عليها بطريقته: «مش قولنا بلاش نلخبط».

وسبق ورفضت مديحة حمدي، في تصريحات صحفية، الحديث عن حكاية ارتباطها وعادل إمام، باعتبارها كانت تجربة لم تكتمل ومضى عليها زمنًا طويلًا، وأصبح لكل منهما طريقه الفني والعائلي الخاص، وبالتالي لا يجوز لكليهما التطرق لهذا الموضوع.

تزوج الزعيم من هالة الشلقاني

وكانت قصة حب جمعت بينهما في بداية السبعينيات من القرن الماضي، وتمت خطبتهما لكنها لم تستمر طويلًا، وأصبح لكل منهما حياته العائلية الخاصة، وتزوج الزعيم من السيدة هالة الشلقاني، بعد وقوعه في غرامها، وأنجب منها أبناءه الثلاثة المخرج رامي إمام، والفنان محمد إمام، وسارة إمام.

مديحة حمدي ارتدت الحجاب في التسعينيات

بدأت مديحة حمدي، مشوارها الفني مع بداية الستينيات من القرن الماضي، وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، ومع بداية التسعينيات قررت ارتداء الحجاب، وأصبح أحد أهم الرموز الفنية في الأعمال الدرامية الدينية والتاريخية.