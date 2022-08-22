بدء المرحلة الثانية لمشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد.. بسعة 450 سريرا

أطلق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إشارة بدء المرحلة الثانية من مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد، بحضور المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل ووزير النقل الأسبق، واللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، ولفيف من قيادات جامعة بنها.

يذكر أن مشروع المستشفى التخصصي الجديد سيتم إنشاؤه، على 4 مراحل بإجمالي مسطحات بنائية 60 ألف متر مربع، وتشمل بدروم وأرضى و7 متكرر، بسعة 450 سريرًا، و15 غرفة عمليات، و50 سريرًا بالعناية المركزة، والعديد من التخصصات الجديدة طبقًا لأحدث المعايير الدولية.

تفاصيل مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد

استمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها، إلى شرح تفصيلي من مهندسي شركة وادي النيل، حول مراحل تنفيذ مشروع المستشفى الجديد والرسومات والتصميمات والتخصصات والخدمات الطبية التي سوف تقدمها للمواطنين.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، أن المحافظة تشهد حاليًا طفرة تنموية كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بكل القطاعات المختلفة في نطاق المحافظة، مُشيرًا إلى أن مشروع مستشفى بنها الجامعى الجديد، يعد أحد المشروعات المهمة الجاري إنشاؤها بالمحافظة، ويمثل إضافة جديدة للمنظومة الصحية؛ لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

تطوير 5 مستشفيات لتحسين الخدمة بالقليوبية

أضاف الهجان أن المحافظة كان لها نصيب كبير في المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويجرى حاليًا تطوير 5 مستشفيات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول التعاون بين المحافظة وجامعة بنها، لإقامة مستشفى بنها الجامعي الجديد.

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، أن مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ورؤية مصر 2030؛ للتنمية المستدامة وخطة الجامعة في المجال الصحي، التى تتسق مع الخطة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي في مصر، والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ المشروع طبقًا للأكواد العالمية في مجال إنشاء المستشفيات الجامعية، وبأعلى جودة، وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة لإجراء العمليات في مختلف التخصصات الطبية.

أهمية مستشفى بنها الجامعي الجديد

أوضح رئيس الجامعة، أن مشروع المستشفى الجديد يعد أحد أكبر المشاريع الطبية، والذى ييُحدث نقلة نوعية في الخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا، وتخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعي، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.

أكد المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، التزام الشركة وفقًا لما تم الاتفاق عليه، وتنفيذ المشروع طبقًا للأكواد العالمية في مجال إنشاء المستشفيات الجامعية وبأعلى جودة، مُشيرًا إلى أن مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد يعد أحد المشروعات العملاقة، التي تتطلب تضافر جميع الجهود لتمويل هذا الصرح الطبي المهم.