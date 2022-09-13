كشف ملابسات تداول صورة لشخص مكبل اليدين بالقاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية تداول صورة عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لأحد الأشخاص مكبل اليدين تحت عنوان «ضبط حرامية المصانع» بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص جرى التقابل مع صاحب مصنع لتشغيل المعادن وقرر بأنه بتاريخ 10 الجاري تمكن الأهالي من الإمساك بشخص حال شروعه في سرقة بعض القطع النحاسية، محملة على إحدى السيارات أثناء توقفها أمام المصنع ملكه، وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بصرفه.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو في حقه، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وجرى ضبطه.

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بالشروع في سرقة القطع النحاسية المحملة على سيارة المصنع بأسلوب «المغافلة»، وجرى ضبطه بمعرفة الأهالي والتعدي عليه دون إحداث إصابات وصرفه عقب ذلك.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.