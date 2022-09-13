رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الأهلية 2022.. متاحة الآن

أعلن مكتب التنسيق ومكتب التحويلات بجامعة المنصورة، أن نتائج المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الأهلية متاحة الآن على موقع التنسيق، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح مرحلة ثانية للطلاب الراغبين في التقدم للجامعات الأهلية الجديدة، بدءًا من يوم الخميس الماضي ولمدة 4 أيام انتهت أول أمس الأحد.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الأهلية

وأوضح مكتب التنسيق ومكتب التحويلات بجامعة المنصورة، في بيان له، أنه يمكن لطلاب المرحلة الثانية تنسيق الجامعات الأهلية 2022 معرفة نتيجة التنسيق عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.egypt.gov.eg وفقًا للحدود الدنيا المُعلن عنها سلفًا في المرحلة 12 من الجامعات الأهلية الجديدة، وهي جامعة المنصورة الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، وجامعة الإسكندرية الأهلية، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة المنوفية الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة حلوان الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة بنى سويف الأهلية.

المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الأهلية

وفتحت وزارة التعليم العالي المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الأهلية 2022 للطلاب المُستنفدين للرغبات من المرحلة السابقة، وكذلك الطلاب الناجحين في الدور الثاني بالثانوية العامة، وذلك عن طريق التنسيق الإلكتروني.

وحددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا لدرجات تنسيق الجامعات الأهلية، حيث حددت لكليات الطب 82%، وطب الأسنان 80%، والعلاج الطبيعي 78%، والصيدلة 74%، والطب البيطري 70%، والهندسة 68%، وعلوم الحاسب 62%، إضافة إلى 15 تخصصا بحدد أدنى 55%، وهي العلوم الأساسية التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، واللغات والترجمة، والاقتصاد والإدارة، والتربية والإعلام، والفنون التطبيقية، والعلوم الاجتماعية، والسياحة والفنادق، والحقوق والقانون، التمريض، والآثار، والعلوم السينمائية.