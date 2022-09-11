استمرار التقديم في الجامعات الأهلية الأربعة حتى نهاية سبتمبر

قال الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إنّ الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية، كان ربط الدراسة العلمية باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أنّ التنسيق الذي سينتهي اليوم، يخص الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، أما الجامعات الأهلية الأربعة «الجلالة، والملك سلمان، والعلمين، والمنصورة»، لا يزال تنسيقها مستمر حتى نهاية شهر سبتمبر.

الأهالي تعي أهمية برامج الجامعات الأهلية

وأضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الجامعات الأهلية تتضمن بعض البرامج التي لا يزال بعض الأهالي والطلاب لا يدركون مدى أهميتها، كاشفًا عن أنّ هذا العام شهد وعيًا ملحوظًا بين الأهالي والطلاب بمدى أهمية هذه البرامج، مرجعًا الفضل للإعلام في نشر هذا الوعي.

إتاحة وظائف للتخصصات الجديدة بالجامعات الأهلية

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إلى وجود بعض الأقسام المهمة في الجامعات الأهلية مثل الذكاء الاصطناعي، والسايبر سيكيورتي والبيوتكنولوجي، مؤكدًا أنّ وظائف هذه التخصصات موجودة، وهو ما دفع الجامعات الأهلية للاهتمام بهذه البرامج، وربط الطلاب بالمهارات المطلوبة.