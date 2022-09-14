3 تحت الإنشاء و3 دخلت الخدمة.. مستشفيات عملاقة تحل مشاكل الصحة بالمنيا

على مساحة 23 ألف متر مربع، بدأت قبل شهر الأعمال الإنشائية لمستشفى أبو قرقاص المركزي في جنوب المنيا، لخدمة 700 ألف نسمة، في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من أعمال حفر أساسات مستشفى مغاغة المركزي على مساحة 18 ألف متر مربع، لتخدم 650 ألف نسمة، كما تجري الأعمال الإنشائية لمستشفى بني مزار المركزي، لتدخل المنيا مرحلة جديدة من بناء وإنشاء 3 مستشفيات عملاقة تساهم في حل مشاكل الصحة بالمحافظة.

مستشفى عملاق في بني مزار يضم 188 سريرا

ويعد مستشفى بنى مزار تحت الإنشاء من أكبر المشروعات تحت الإنشاء في محافظة المنيا فهي مقامة على مساحة إجمالية 17708 أمتار مربعة كموقع عام بكل ملحقاته، وبطاقة استيعابية تصل إلى 188 سريرا، منها 50 وحدة غسيل كلوي، 3 غرف عمليات، قسم أشعة، 5 غرف إفاقة، قسم طوارئ، 16 عيادة خارجية، 4 صيدليات، قسم العمليات، قسم المناظير، بالإضافة لعدد من المعامل المجهزة بالمعدات الحديثة.

إحلال وتجديد 3 مستشفيات ملوي وديرمواس وسمالوط

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في تصريحات سابقة، إنه خلال الثلاثة أعوام الماضية، تم إحلال وتجديد عدد من المستشفيات العامة والمركزية منها، مستشفى سمالوط النموذجي بتكلفة بلغت 247 مليون و787 ألف جنية، وتخدم 893813 نسمة، وإنشاء وتطوير شامل لمستشفى ملوي العام بتكلفة بلغت 237.2 مليون جنيه، وتخدم 1041363 نسمة وإحلال وتجديد وتطوير مستشفى ديرمواس العام بتكلفة بلغت 216.314 مليون جنيه، وتخدم 460242 نسمة، بالإضافة الى إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية.

وأكد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء تطوير شامل لمستشفى حميات المنيا، بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، ورفع كفاءة مستشفى صدر المنيا، بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، بالإضافة الى تطوير معمل الرصد البيئي، وإنشاء المركز التدريبي لتكنولوجيا المعلومات الصحية فرع المنيا.

وأضاف أنه تم تطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الطبية خلال عام 2020، حيث شملت توفير 170 جهاز للغسيل الكلوي، كما تم تركيب شبكة غازات متكاملة وتنكات للأكسجين، وزيادة عدد أجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة جزء من مستشفيات الصدر والحميات والمنيا العام ومغاغة المركزي.

ووضعت محافظة المنيا لإعادة تطوير ورفع كفاءة 8 مستشفيات حميات وصدر على مستوي المراكز، بهدف الارتقاء بمنظومة القطاع الصحي، وتقديم خدمات طبية ذات كفاءة وجودة عالية للمواطنين، وهي: حميات مغاغة – حميات العدوة – حميات سمالوط – صدر ملوي – حميات ملوي – صدر بني مزار – حميات بني مزار – حميات ديرمواس.