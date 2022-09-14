الأرصاد الجوية تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. أبرزها مطروح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار، مؤكدة تكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، منذ ساعات الصباح الاولى، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، عن توقعات بسقوط الأمطار اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية خاصة مرسى مطروح والسلوم، وهي أمطار متقطعة وغير مؤثرة على الحياة اليومية، ولم تمتد إلى مناطق أخرى.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة بداية من السواحل الشمالية وصولا إلى شمال الصعيد، وذلك خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تسود أجواء حارة نسبيا خلال ساعات النهار ومعتدلة مع بداية المساء، كما تنشط الرياح علي محافظات شمال وجنوب الصعيد، وعلي مسطح البحر الأحمر الذى يشهد ارتفاع الامواج هناك.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء 14 سبتمبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 33 25

بنها 32 24

دمنهور 31 24

كفر الشيخ 32 25

المنصورة 30 24

دمياط 30 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 32 25

طنطا 32 24

شلاتين 37 28

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 29 24

وادي النطرون 31 24

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 35 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 33 27

كاترين 32 20

رأس سدر 35 25

نخل 33 20

طابا 32 25

نويبع 35 26

حلايب 33 26

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 35 27

مرسى علم 35 27

الفيوم 33 23

بني سويف 33 23

المنيا 35 24

أسيوط 35 23

سوهاج 37 24

قنا 39 27

الأقصر 40 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 39 25

أبو سمبل 40 27

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 26.