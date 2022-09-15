سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 15-9-2022 في مصر

حالة من التذبذب تشهدها أسعار كرتونة البيض بكل أنواعها في الأسواق المحلية المصرية، حيث سادت حالة من الانخفاض والاستقرار خلال الستة أسابيع الماضية، لتعود الأسعار إلى الارتفاع من جديد مع قرب بداية العام الدراسي 2023.

وذلك نظرا لارتفاع أعلاف الدواجن المختلفة، وفقا لما الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، ضمن تصريحات خاصة لـ«الوطن»

وفى هذا الاطار تستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، سعر كرتونة البيض بانواعه الثلاثة البلدي والأبيض والأحمر بالأسواق المحلية اليوم الخميس، وذلك ضمن الخدمات اليومية المختلفة التي تحرص جريدة الوطن على تقدمها لقرائها وللمتابعين بشكل مستمر وجاءت على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض

وفي الأسواق المحلية اليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر ، تراوح سعر كرتونة البيض الاحمر والأبيض بالأسواق بين 73 جنيها و75 جنيها، فى حين تراوح سعر الكرتونة لكلا من النوعين اليوم في المزراع فقد بلغ 66 جنيها للبيض الأبيض و67 جنيها للأحمر، حيث تصل هذة الانواع للمستهلك بذات السعر، فى حين بلغ سعر البيضة الواحدة لكلا من النوع الابيض والاحمر بين 2.15 جنيه حتى 2.50 جنيه، فى حين بلغ سعر كرتونة البيض من النوع البلدي اليوم الخميس في الأسواق لتسجل نحو 75 جنيها،وذلك كما كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

وعن أسعار الدواجن البلدي اليوم ، فقد تراوح الكيلو بين 52 -56جنيها للعتاقي ووصل سعرها لـ58 جنيها بالنسبة للدواجن من النوع البدارة، ومن النوع البلدي بين 80 جنيها و110 جنيهات.

كما بلغ اليوم الخميس سعر كيلو للساسو نحو 39 جنيها ، وسعر الفرخة الواحدة بين 62 جنيها حتى 85 جنيها، وتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 35 جنيها و38 جنيها لكليو.