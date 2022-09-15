أسعار الفاكهة اليوم الخميس 15-9-2022 في الأسواق المصرية

أعلن سوق العبور، أسعار الفاكهة مثل المانجو والموز والعنب والجوافة والكمثرى وغيرها، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي له، وتمد الفاكهة الجسد بالعديد من الفيتامنيات التي يحتاجها مثل فيتامين أ وفيتامين ج وسي والبوتاسيوم وحمض الفوليك.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية وسوق العبور اليوم الخميس 15 سبتمبر، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل يومي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر كيلو الرمان 15 جنيها، واختلف سعر كيلو التفاح بين 15 جنيها للمصري و30 جنيها للتفاح الأصفر والأحمر، وتراوح سعر كيلو الكمثرى بين 12 جنيها و15 جنيها وسجل سعر كيلو الجوافة 15 جنيها.

سجل سعر الكيلو من المانجو البلدي بين 10 إلى 15 جنيها، وتراوح سعر المانجو الفص من 25 إلى 35 جنيهًا، أما المانجو الصديقة اختلف سعرها بين 15 إلى 20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو المانجو السكري بين 10 و15 جنيهًا، واختلف سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4 و6.5 جنيهات، وسجل سعر الجريب فروت ما بين 7 و9 جنيهات، وسجل سعر كيلو التفاح المصري بين 6 و10 جنيهات، وسجل كيلو البلح الرملي بين 9 و11 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 جنيهات و6 جنيهات، ووصل سعر كيلو الرمان بين 4 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 11 و19 جنيها، كما تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و10.5 جنيهات، واختلف سعر كيلو المانجو الفونس بين 13 جنيها و17 جنيها، واختلف سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و13 جنيها.