الإحصاء: 76.4% ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر لتصل إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%.

وحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1049%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61%.

واردات مصر وصادراتها إلى قطر

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2021، جاءت كما يلي:

- أثاث بقيمة 1.4مليون دولار.

- آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 848 ألف دولار.

- مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 632 ألف دولار.

- خلاصات للدباغة بقيمة 621 ألف دولار.

- مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 256ألف دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قطر خلال عام 2021:

- لدائن ومصنوعاته بقيمة 31.6 مليون دولار.

- منتجات كيمياوية عضوية بقيمة 4.4 مليون دولار.

- آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 3.7 مليون دولار.

- وقود وزيوت معدنية بقيمة 2.4 مليون دولار.

- منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 2.2 مليون دولار.

ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر لـ1.5 مليار دولار في 2021

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 -2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 34%.

وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 678.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 25.1%.