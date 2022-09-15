التعليم العالي لطلاب الدبلومات: بيانات المؤسسات المعتمدة متاحة على موقع الوزارة

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع التنسيق، طلاب الشهادات الفنية المقبلين على تنسيق الجامعات 2022، من الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، التي تدعي انتسابها للوزارة، مؤكدا أن المؤسسات التعليمية المعتمدة بيناتها كاملة متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة، تواصل عملها وجهودها، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد أيمن عاشور، لافتا إلى أن اللجنة نجحت الفترة الماضية منذ بداية عملها، في ضبط نحو 300 كيان وهمي، يدعي انتسابه لوزارة التعليم العالي، أو لجامعة، مناشدا جميع الطلاب وأولياء الأمور، بعدم الانسياق خلف مروجي الشائعات.

الكيانات الوهيمة

في السياق ذاته، أوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن تنسيق الدبلومات الفنية، سينطلق بذات قواعد تنسيق العام الماضي، وهو تخصيص 75 رغبة لكل طالب وطالبة، والالتزام بالنسبة المقررة من الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن.

ولفت رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إلى أن تنسيق الدبلومات الفنية سينطلق اليوم رسميا، وحتى الخميس المقبل، موضحا أن الطلاب يمكنهم الدخول للموقع الإلكتروني للتنسيق، وتسجيل رغباتهم، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.

ونوه «عطا» إلى أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات ستبدأ اليوم في استقبال الطلاب، بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، طوال أيام المرحلة، بما فيها أيام الإجازات، مؤكدا أنه عقب الانتهاء من مواعيد تنسيق المرحلة سيجرى البدء في فرز الرغبات وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد والنسب، والأعداد المقررة للكليات والمعاهد.