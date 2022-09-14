ضبط 3110 أطنان جبنة و375 كيلو جرام زيت طعام مجهولة المصدر في القطامية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجاري، تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن مصنع لصناعة الجبن، كائن بدائرة قسم شرطة القطامية، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية «مجهولة المصدر»، وغير مصحوبه بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد استخدامها في تصنيع الجبن غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

ضبط 3110 طن جبنة مجهولة المصدر

كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على 1056 طن مواد تستخدم في صناعة الجبن منتهية الصلاحية، 3110 أطنان جبنة مختلفة الأنواع، 375 كيلو جرام زيت طعام، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وبمواجهته، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الجبن، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.