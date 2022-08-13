إصابة 4 أشخاص في انقلاب «تروسيكل» بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، بسبب السرعة الزائدة، حيث اختل توازن التروسيكل، وفقد السائق السيطرة عليه وانقلب على الطريق الواصل بين قريتي الرواشدية وكحك باتجاه قرية كحك بنطاق مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وسقط ركابه أرضاً وأصيبوا بعدة إصابات، فيما هرعت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم العلاج اللازم لهم.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبوطالب، مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" على طريق الرواشدية – كحك اتجاه قرية كحك، بسبب السرعة الزائدة ووجود مصابين.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم أنور المصري، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث بين قريتي الرواشدية وكحك، وتبين إصابة 4 أشخاص في الحادث، بينما حاول الأهالي نقلهم إلى المستشفى بواسطة "توك توك".

نقل المصابين لمستشفى أبشواي

وعلى الفور جرى استدعاء سيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى إخراج المصابين من التوك توك، ونقلهم بالإسعاف إلى مستشفى أبشواي المركزي، لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها كل حسب حالته.

تحرير محضر بالحادث

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.