أيمن عاشور: حضور 12 باحثا وعضو هيئة تدريس المؤتمر الطبي التعليمي

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتطوير القطاع الطبي بمختلف المجالات، مضيفا أن مصر فازت بتنظيم المؤتمر خلال مسابقة اشترك بها أكثر من 8 دول وجامعة عين شمس نجحت في إعداد الملف، ونافست 9 دول للحصول على فرصة تنظيم مؤتمر الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، وذلك بمشاركة جامعة عين شمس الشريك الأكاديمي لتنظيم المؤتمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنظيم المؤتمر بحضور 1200 عضو

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة حول استضافة مصر مؤتمر الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، بحضور رئيس الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، ولفيف من قيادات التعليم العالي والمستشفيات الجامعية، أنه يجري تنظيم المؤتمر العالمي للاتحاد العالمي للتعليم الطبي بحضور 1200 عضو هيئة تدريس وباحثين على مستوى العالم.

وقال البروفيسور ريكاردو بركيز، رئيس الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، إن الدولة المصرية بها العديد من القاعات الطبية المتميزة، مضيفا أن ذلك يساهم في تنظيم واحد من أهم المؤتمرات الطبية بالعالم، مشيرا إلى أن النتائج المتوقعة من المؤتمر هي أن يكون هناك فهم لتطوير القطاع الطبي، ما ينعكس على الخدمة الطبية الصحية المقدمة للمواطن بصفة عامة والمصريين بصفة خاصة.

المؤتمر نواة وطفرة حقيقية للتعليم الطبي

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن المؤتمر الطبي يكون نواة وطفرة حقيقية للتعليم الطبي، مضيفا أن مستشفيات جامعة عين شمس الشريك الأكاديمي للمؤتمر الطبي، لافتا إلى أن التعليم الطبي تغير آخر 10 سنوات، مشيرا إلى أن مصر شهدت تغيرا كبيرا، والتعليم الطبي يحتاج لتطوير مستمر بمختلف المجالات.