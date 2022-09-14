ضبط كمية من الحشيش بحوزة 3 عاطلين في الجيزة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري في المنيرة الغربية، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

معلومات سرية قادت لضبط المتهم

وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، باتجار عاطلين بالمواد المخدرة، بدائرة القسم، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي كلف رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين.

مضبوطات المتهم

بإعداد كمين للمتهمين بإشراف العقيد محمد ربيع مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، ألقى رجال المباحث القبض على اثنين من المتهمين أثناء استقلال سيارة وبحوزتهما فرد خرطوش ، 2 فرش حشيش، 4 هاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، اعترفا بحصولهما على المضبوطات من عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته 8 فرش حشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالي، وجرى إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

العقوبة القانونية لـ تجار الكيف

في هذا الصدد، يقول حمدي العربي المحامي والخبير القانوني، إن المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات، داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.