ضبط 201 قطعة سلاح و271 قضية مخدرات وتنفيذ 87510 أحكام قضائية

تواصلت الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، تزامنًا مع حملات تموينية موسعة لضبط محتكري السلع والمتلاعبين بالأسواق.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملات على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال24 ساعة في مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 201 قطعة سلاح ناري بحوزة 169 متهمًا وتنفيذ 87510 أحكام قضائية متنوعة وضبط تشكيل عصابي، ارتكب 13 حادث سرقة سيارات، و271 قضية مخدرات بمضبوطات 86 كيلو مخدرات متنوعة إلى جانب عدد 1871 قرص مخدر.

ضبط 121014 مخالفة مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 121014 مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية

ونظم قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية، حملة بمديرية أمن القليوبية استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 22 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 28 متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية، علاوة على تنفيذ 7374 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال حملة بالدقهلية

وفي الدقهلية استهدفت حملة أمنية دوائر مراكز شرطة «المنزلة، المطرية، الجمالية»، وأسفرت جهودها عن ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية، سبق اتهامه في 9 قضايا ومطلوب ضبطه وإحضاره فـي قضية شروع في قتل، وبحوزته بندقية آلية وعدد 4 خزينة و10 كيلو من مخدر البانجو وكمية من الهيروين، والحشيش.

استغاثة سيدة بالقاهرة

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض المواقع الإخبارية، متضمناً استغاثة سيدة من قيام أشقائها بالاستيلاء على إرثها وتهديدها، أمكن تحديد السيدة المشار إليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، وتبين تحريرها محضرًا بقسم شرطة الشرابية بتاريخ 29/8/2022 ضد أشقائها لوجود خلافات بينهم حول الميراث بشأن شقة سكنية بدائرة القسم، وذلك لقيامهما بتأجير تلك الشقة إلى أحد الأشخاص دون علمها، وعقب علمها توجهت إلى الشقة، وقامت بإحداث بعض التلفيات بها، وقيام المستأجر بتحرير محضر ضدها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حينه، وفى وقتٍ لاحق حضرت الشاكية واتهمت شقيقيها بتهديدها، عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أنكرا التُهم المنسوبة إليهما.

مكافحة جرائم النصب والاحتيال

ونظمت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حملة أمنية استهدفت الشركات التي تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج أسفرت عن ضبط إحدى السيدات، مقيمة بالإسماعيلية لقيامها بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية والاستيلاء على أموالهم بزعم إلحاقهم للدراسة بالخارج بصفتها وكيلة رسمية للعديد من الجامعات الأجنبية على خلاف الحقيقة.

وعثر بداخل مقر الشركة المشار إليها على عدد من عقود الاتفاق بين الشركة وبعض الطلاب راغبي السفر للدراسة بالخارج وأكلاشيه باسم الشركة ومجموعة من صور المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة ومجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركة والتي تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات دولية مختلفة وأمكن الاستدلال على أحد ضحاياها، وبسؤاله قرر قيام المذكورة بالاستيلاء على مبلغ مالي بزعم إلحاقه لاستكمال الدراسة الجامعية بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

ضبط 1601 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1601 قضية تموينية متنوعة، بينها 462 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء و713 قضية في مجال مخالفات المخابز.