ضبط 35 كيلو حشيش بحوزة عاطلين في بولاق الدكرور

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط عاطلين بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، في بولاق الدكرور، وعثر بحوزتهما على 35 كيلو من مخدر الحشيش، واعترف المتهمان بالإتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج المضبوطات، فأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات المقدم محمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى إتجار عاطلين في المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، واتخاذهما من شقة ملك أحدهما وكرا لتخزين المخدرات.

أخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فكلف رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين، وعقب الحصول على إذن من النيابة العامة، جرى إعداد كمين للمتهمين، وألقى رجال المباحث بإشراف العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، القبض عليهما.

وعثر بحوزتهما على 35 كيلو من مخدر الحشيش، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية لتجار الكيف

في هذا الصدد، يقول حمدي العربي المحامي والخبير القانوني، إن المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات، داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.