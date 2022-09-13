رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: مركز ريادة الأعمال يستهدف تعزيز قدرات الطلاب

كشف الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، عن الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحاً أنه تم تزويد كل طالب ببريد إلكتروني جامعي يستطيع من خلاله الدخول على المنصة الإلكترونية «Microsoft Teams»، تزامنًا مع تجهيز الكلية بكافة الإمكانات التقنية والتكنولوجية، وتوفير «سبورات ذكية»، وشاشات تفاعلية وتوظيفها في تدريس المقررات الدراسية بشكل تفاعلي مع إمكانية البث الحي بشكل يعزز التفاعل مع الطلاب.

وأضاف «كشك» لـ«الوطن»، أنه تم تجهيز كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بأحدث المعامل والورش لبرامجها الدراسية وعلى مستوى تقني راقي يضاهي الجامعات العالمية، فضلًا عن توفير بنية تحتية معلوماتية قوية للجامعة والاهتمام بالتكنولوجيا الرقمية وتوفير الإنترنت لكافة أرجاء الجامعة، مع وجود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على قدر عال من الكفاءة والمهارة لتطوير العملية التعليمية.

وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أنّ الجامعة حريصة على اكتساب الطلاب للمهارات والخبرات التي تؤهلهم لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، فضلًا عن حرص الجامعة على دعم ورعاية الطلاب وتنمية الفكر الإبداعي لديهم، وتم إنشاء مركزًا خاصًا لريادة الأعمال لتعزيز القدرات الريادية لطلابها، والاستفادة من أفكارهم وتطويرها وتسويق مخرجات الجامعة الإبداعية، لتخريج جيل قادر على مسايرة التطورات التكنولوجية والتقنية وتشجيعه على التوجه نحو العالمية والمنافسة والتميز، وصقل شخصية للمستقبل لتحقيق التنمية المستدامة، ويتم عمل زيارات متبادلة إلى بعض الشركات كنموذج للمشروعات الصغيرة ونقل خبرات وتجارب رواد الأعمال إليهم.

بتوفير بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجي متميز

وأكد الدكتور عربي السيد كشك، أن الجامعة تهتم بتوفير بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني حيث يتم تدريب الطلاب داخل المعامل والورش بالجامعة والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة بالإضافة إلى تدريبهم الأسبوعي والصيفي داخل الهيئات والكيانات المختلفة ما يساعدهم على الاحتكاك بسوق العمل وربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية.

تطوير مهارات طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية

وعن تغلب الجامعة على ضعف مستوى طلاب الدبلومات الفنية في اللغة الإنجليزية، قال الدكتور عربي السيد كشك، إنه يتم وضع منهجية لتطوير مهارات طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية اللغوية والتفاعلية في اللغة الإنجليزية وتقديم العديد من الفعاليات والدورات التدريبية لهم، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز وتنمية الفكر الابتكاري للطلاب وتطوير بناء شخصياتهم، فضلًا عن إعداد خريج متميز مزود بالمهارات والمعارف التي تمكنه من مواكبة سوق العمل، والتواصل باللغة الإنجليزية، وتكوين حصيلة لغوية جيدة وإجراء محادثات عامة.