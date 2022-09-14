الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022.. «التعليم العالي» توضح

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 للعام الدراسي الجديد، موضحة أن هناك 7 جامعات تكنولوجية جديدة تبدأ الدراسة بها العام الجديد، مؤكدة أن هذه الجامعات تقدم برامج تواكب احتياجات سوق العمل.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-

- دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

- دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 شعبة تمريض

- دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

وبشأن الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022، أكدت الوزارة في بيان لها، أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يجري تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية إذ يجري قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.