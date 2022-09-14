الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام الـ5 سنوات.. «يبدأ غدا»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام الـ5 سنوات، موضحة أن التنسيق يبدأ غدا ويستمر حتى 22 سبتمبر الجاري، مشددة على الطلاب ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المحددة للتنسيق ومراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية في معامل التنسيق.

تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام الـ5 سنوات

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام الـ5 سنوات، الذي يشمل دبلوم المدارس المتقدمة التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق هو 60% فأكثر.

وبعد تحديد الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام الـ5 سنوات، أعلنت الوزارة أنه تم توجيه الجامعات بضرورة تجهيز معامل التنسيق لاستقبال الطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جامعات تكنولوجية في تنسيق الدبلومات الفنية

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة، أن هناك جامعات جديدة تكنولوجية دخلت خدمة تنسيق الدبلومات الفنية، وتبدأ الدراسة بها اعتبارا من أول العام الدراسي الجديد، وتقدم برامج متخصصة تواكب احتياجات سوق العمل.

وقال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الدبلومات الفنية بنسبة 80% وطلاب الثانوية العامة بنسبة 20%، موضحا أن هذه الجامعات تخدم المنطقة المحيطة بجانب تأهيل الطلاب لسوق العمل الإقليمي والدولي.

أهداف الجامعات التكنولوجية

وأضاف «كشك» لـ«الوطن»، أن الجامعات التكنولوجية الجديدة تُقدم برامج دراسية تخدم الصناعة وتُسهم في خدمة أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذه الجامعات تعمل على ربط المنظومة بالصناعة والصناعات المحيطة بالنطاق الجغرافي ولذلك تختلف التخصصات من جامعة لأخرى، لافتا إلى أن جامعة الدلتا التكنولوجية حريصة على توقيع العديد من الشركات الدولية لتوفير تدريبات متميزة لطلابها.

وأشاد بقرار الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإلغاء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، مؤكدا أن هؤلاء الطلاب لديهم المهارة بالفعل لكن فقط يحتاجون إلى تنميتها وهو ما تعمل عليه الجامعات التكنولوجية خلال فترة الدراسة والإجازة الصيفية بتوفير تدريبات مكثفة في مختلف الشركات والمصانع.