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«خارجية الشيوخ» الأمريكية توافق على مساعدة عسكرية لتايوان

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رؤى ممدوح
10:58 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي

وافقت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على مساعدة عسكرية مباشرة لتايوان، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تواجد مكثف للقوات الصينية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، عن تواجد كثيف للقوات الصينية في محيط تايوان الجغرافي، مؤكدة رصد 24 طائرة و5 سفن عسكرية في نطاق الجزيرة وعبور 3 طائرات صينية لمضيق تايوان.

الضغط لفرض عقوبات على الصين

يأتي ذلك بينما تضغط تايوان على الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات اقتصادية على الصين، فيما تدرس الولايات المتحدة الأمريكية المساندة لـ«تايبيه» الموقف.

وتستضيف تايوان عشرات المشرعين الدوليين في واشنطن لاتخاذ «تدابير رادعة» ضد الصين.

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بقلم رؤى ممدوح