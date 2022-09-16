سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 16-9-2022 في مصر

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إنّ سعر كرتونة البيض وصلت إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 72 جنيهًا و75 جنيهًا في الوقت الحالي، نافيا وصول سعر الكرتونة إلى 120 جنيهًا في الأسواق، مشددًا على أنّها شائعاتٌ لا أساس لها من الصحة.

ويسعى عدد كبير من ربات البيوت إلى متابعة سعر كرتونة البيض بشكلٍ يومي؛ لأهميته في مد الجسم بالبروتينات إلى جانب تقوية الشعر والأظافر وغيرها من الفوائد، منها تعزيز صحة الكبد، وتحسين مستوى الكوليسترول، والحفاظ على صحة العينين.

وفي إطار ذلك تستعرض «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء سعر كرتونة البيض، اليوم الجمعة 16 سبتمبر، على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض في الأسواق

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع سعر 66 جنيهًا، كما سجل سعر طبق البيض الأحمر 67 جنيهًا حتى يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 72 جنيهًا و75 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق

وسيصل سعر كرتونة البيض البلدي لـ75 جنيهًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وحذّر رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، خلال حديثه لـ«الوطن»، من خطورة تداول الشائعات التي لا ليس لها أساس من الصحة، عن وصول سعر الكرتونة إلى 120 جنيهًا، مؤكّدًا ضرورة محاسبة من ينشر هذه الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة.