تنسيق الكليات والمعاهد التي تقبل من دبلوم تجارة 2022.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية المتنوعة وكذلك تنسيق الكليات والمعاهد التي تقبل من دبلوم تجارة 2022، للقبول في الجامعات، بحد أدنى 60% فأكثر من المجموع الكلي، ابتداء من اليوم الخميس، حتى 22 سبتمبر الجاري.

تنسيق الكليات والمعاهد التي تقبل من دبلوم تجارة 2022

حسب دليل التعليم العالي لتنسيق الكليات والمعاهد التي تقبل من دبلوم تجارة 2022، يتاح للطلاب التقدم إلى الكليات الآتية:

1- كلية التجارة: يتم القبول بـ كلية التجارة «انتظام - انتساب موجه» بجامعات «القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، حلوان، مدينة السادات، أسيوط، المنصورة، طنطا، المنوفية، الزقازيق، قناة السويس، جنوب الوادي، بني سويف، بنها، دمنهور، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد، أسوان، العريش».

2- كلية التكنولوجيا والتنمية شعبة علوم إدارية ومالية بالزقازيق.

3- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات - بورسعيد.

4- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق - حلوان.

5- برنامج إدارة وتشغيل المطاعم «تعليم تبادلي»، بكلية السياحة والفنادق - الإسكندرية.

وأشارت موقع التنسيق الإلكتروني إلى أنه يشترط اجتياز الطالب الاختبارات التي تجري للمرشحين لبرنامج التعليم التبادلي بكليتي السياحة والفنادق جامعتي «حلوان - الإسكندرية» بعد الترشيح.

- كلية التربية: يتم القبول بـ كليات التربية من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي في كليات التربية ومن جميع التخصصات في جامعات «حلوان، سوهاج، طنطا، كفر الشيخ، مدينة السادات».

تنسيق الكليات والمعاهد التي تقبل من دبلوم تجارة 2022

يتم القبول بالمعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء، وفقاً لقواعد القبول الجغرافي، ومن الحاصلين على الدبلوم في تخصصات «الإدارة، التسويق وسوق المال»، وتنقسم هذه المعاهد إلى معاهد صحية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى تابعة للجامعات كالتالي:

1-معاهد تابعة لوزارة الصحة

يتم القبول بـ 7 معاهد صحية تابعة لوزارة الصحة في كل من «الإسكندرية، الزقازيق، المنصورة، طنطا، الإسماعيلية، بني سويف، سوهاج»

2- معاهد تابعة للجامعات

يتم القبول بالمعهد الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي

القبول بالكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي

يتم قبول الطلاب من المعاهد التجارية المتوسطة.

المعاهد الفنية التجارية 2022

يتم القبول بها من جميع الشعب في 16 معهدا من المعاهد الفنية التجارية وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي: «المطرية، الروضة، قنا، أسوان، المحلة، دمياط، المنصورة، شبرا، الإسكندرية، دمنهور، بورسعيد، العريش، أسيوط، طنطا، بنها، الزقازيق، قويسنا، سوهاج».