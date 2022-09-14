موعد تنسيق دبلوم تجارة 2022.. وتفاصيل إجراءات التحويل

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد تنسيق دبلوم تجارة 2022، موضحة أنه جرى التنبيه على جميع الجامعات بضرورة تجهيز المعامل الخاصة بتنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد، ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، مثل تعقيم وتطهير المعامل بصفة مستمرة، وإلزام الطلاب وأولياء الأمور بضرورة ارتداء الكمامة.

موعد انتهاء تنسيق دبلوم تجارة 2022

أضافت الوزارة في بيانها، أن موعد تنسيق دبلوم تجارة 2022، يبدأ غدا الخميس ويستمر حتى 22 سبتمبر الجاري، مؤكدة أن التنسيق يجرى إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، محذرة الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء الكيانات الوهمية التي توهمهم بمنحهم شهادات معتمدة.

وبشأن تنسيق دبلوم تجارة، أكدت وزارة التعليم العالي، أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على قائمة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة المعتمدة رسميا حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، موضحة أنها حريصة على ملاحقة هذه الكيانات بصفة مستمرة.

رابط تنسيق دبلوم تجارة 2022

حددت الوزارة، رابط تنسيق دبلوم تجارة 2022، موضحة أن التنسيق يجرى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والسري، ويبدأ الطالب في ترتيب رغباته مع الالتزام بالقواعد المحددة لها، مشيرة إلى التحويل بين الكليات الجامعية يجرى عن طريق موقع مكتب التنسيق الإلكتروني، وفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

وأكدت أن التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات والتحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة، مشددة على ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

ونوهت بأن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية والتحويل يكون لمرة واحدة فقط واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها وتكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.