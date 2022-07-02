رابط نتيجة دبلوم تجارة 2022 برقم الجلوس.. إعلانها خلال ساعات

يترقب مئات الآلاف من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية، إعلان رابط نتيجة دبلوم تجارة 2022 برقم الجلوس، حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2022، بكل سهولة ويسر، وذلك بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، وكذلك موعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2022 برقم الجلوس

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر رابط نتيجة دبلوم تجارة 2022 برقم الجلوس، خلال الساعات القليلة المقبلة، لجميع التخصصات بعد اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح ورصد وتجميع نتائج الدبلومات الفنية.

نتيجة دبلوم تجارة 2022 جاهزة للإعلان

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة دبلوم تجارة 2022 برقم الجلوس، ضمن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جاهزة للإعلان، وستكون متاحة عبر رابط نتيجة دبلوم تجارة، حتى يتمكن جميع الطلاب من الإطلاع على نتائجهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2022

1- القيام بتسجيل الدخول عبر هذا الرابط.

2- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

3- تحديد الشعبة الخاصة بك «زراعي - صناعي - تجاري - فندقي».

4- ثم عليك اختيار المحافظة التى تسكن بها.

5- ثم القيام بإدخال بيانات المدرسة وتحديد الإدارة التعليمية.

6- عليك كتابة رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح.

7- والقيام بالضغط على زر الاستعلام، ثم تظهر النتيجة الخاصة بك أمامك.

يذكر أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا الامتحانات في الدور الأول للعام الدراسي الحالي، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج»، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، وبلغ عدد لجان سير الامتحان 3080 لجنة امتحانية.