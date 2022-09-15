الصحة: خدمات طبية ووقائية لـ98 ألف مواطن بمستشفيات الصدر خلال 30 يوما

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والوقائية لـ98 ألفا و998 مترددا على مستشفيات الأمراض الصدرية بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي، ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الحالات المترددة على العيادات الخارجية بلغ عددها 71 ألفا و711 مريضا، وعدد حالات الاستقبال والطوارئ 27 ألفا و277 مريضا، لافتًا إلى أنّ الوزارة تنتهج في مجال الأمراض الصدرية استراتيجية تقوم على أساس الشقين الوقائي والعلاجي.

وأضاف عبدالغفار، أنّه تم إجراء 29 ألفا و369 أشعة بمختلف أنواعها العادية والمقطعية وفوق الصوتية، كما تم إجراء 565 عملية بأقسام جراحة الصدر، مشيرا إلى إجراء 168 منظار شعبي وصدري بمختلف وحدات الصدر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كشف وأشعة لـ4 آلاف مواطن عن طريق السيارات المتنقلة

وتابع عبدالغفار، أنّه تم إجراء الكشف والأشعة لـ3 آلاف و921 مواطنا عن طريق سيارة الأشعة المتنقلة خلال شهر أغسطس الماضي، لافتًا إلى وضع خطة للتطوير تشمل تزويد المستشفيات بالتجهيزات الطبية وغير الطبية، حيث تم تركيب جهاز للأشعة المقطعية بمستشفى صدر كفر الشيخ.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنّه جرى توفير أدوية لعلاج حالات الدرن بإجمالي 652 مليونا و474 ألف جنيه، كما تم تشغيل جهاز «جين اكسبرت» بمستوصف صدر طهطا نهاية الشهر الماضي، وفحص 747 حالة لميكروب الدرن بأجهزة الجين اكسبرت، وتحويل من ثبتت إيجابيته لتلقي العلاج بأدوية الدرن بالمجان بمراكز علاج الدرن المُقاوم للأدوية.

القضاء على وبائيات الدرن بحلول 2030 ضمن أهداف التنمية المستدامة

ولفت حسنين، إلى أنّ خطط العمل الاستراتيجية التى تطبق تتم من خلال توصيات الأبحاث العلمية، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها لمرضى الدرن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.

وعن برنامج «التشخيص عن بعد»، قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنّ مستشفيات الصدر ناظرت 182 حالة بوحدات بمستشفيات صدر المعمورة، وبهوت، وطنطا، والمنيا، والمرج، وجرى تدريب 68 من أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات الصدر بمحافظات البحر الأحمر والقاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية وسوهاج، على كيفية تشخيص وعلاج حالات الدرن للكبار والأطفال، وتدريبهم على التقييم والمتابعة في مجال مكافحة الدرن وكيفية عمل المؤشرات المتعلقة به.