غلق نفق القطامية لمدة 4 أشهر لتطوير محور الخمسين في زهراء المعادي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق نفق القطامية أسفل طريق «القاهرة - العين السخنة»، ضمن أعمال إزدواج وتوسعة النفق، ابتداءً من الساعة الثامنة صباح اليوم ولمدة 4 أشهر، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير محور الخمسين بمنطقة زهراء المعادي في القاهرة.

وتُعيّن الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقّعة، وتسيير حركة المرور، ما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

- القادم من العين السخنة باتجاه القاهرة

تُحوّل حركة المركبات يمينًا إلى المنزَل المُستحدث، والصعود مرة أخرى من المطلع المستحدث المقابل، والمؤدي إلى طريق «القاهرة - العين السخنة» باتجاه القاهرة «كوبري محمد فوزي».

خدمات مرورية لتيسير حركة المركبات

وتُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال في المنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.