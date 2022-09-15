وزير الصحة يبحث توفير المثائل الحيوية لمرضى الأورام مع شركة ساندوز مصر

عقد الدكتور خالدعبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا اليوم الخميس، مع الدكتور سامح الباجوري، رئيس مجلس إدارة شركة ساندوز مصر للأدوية، الرائدة في تصنيع المثائل الحيوية، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون في توفير المثائل الحيوية للأدوية، للتوسع في علاج عدد أكبر من المرضى، وتوفير الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الأورام ضمن بروتوكولات العلاج المعتمدة، بما يستهدف التوسع في تلبية احتياجات المرضى بأقل تكلفة.

وزير الصحة يناقش توفير أدوية لعلاج الأطفال المصابين بنقص الهرمونات

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الاجتماع تطرق إلى مناقشة سبل التعاون في دعم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، من خلال توفير الأدوية الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بنقص هرمونات النمو، بما يعزز استراتيجية الوزارة لتحسين الخصائص الصحية للأطفال، في إطار الاهتمام بصحة الطفل للوقاية من الأمراض الأكثر انتشارا، بهدف خلق جيل صحي.

برامج تدريبية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية

وأوضح عبدالغفار، أنّ الاجتماع تناول النقاش حول تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، وبما يضمن تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ومواكبة متطلبات سوق العمل محليا وعالميا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيرفانا مجدي، رئيس قسم الأورام بكلية الطب جامعة حلوان.