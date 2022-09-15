تنسيق معهد المستقبل العالي 2022.. «التعليم العالي» تعلن الحد الأدنى

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لتنسيق معهد المستقبل العالي 2022 لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري وطباعة بطاقة الترشيح.

تنسيق معهد المستقبل العالي 2022 علمي

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في السطور التالية، تنسيق معهد المستقبل العالي 2022 لطلاب الشعبة العلمية في إطار خدماتها التعليمية بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع مختلف الجامعات.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 273.0 درجة.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 254.0 درجة.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 252.0 درجة.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة 242.0 درجة.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 211.0 درجة.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال 210.0 درجة.

تنسيق معهد المستقبل العالي 2022 أدبي

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال 212.0 درجة.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 209.0 درجة.

ضوابط تقليل الاغتراب

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي، أن مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة تنتهي يوم السبت الموافق 17 سبتمبر الجاري، موضحة أن التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والتحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها ولا توجد تحويلات ورقية والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وشددت الوزارة على الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، موضحة أن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط وضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها وتكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.