خبراء يتوقعون انخفاض أسعار السلع قريبا: الإنتاج كبير والاحتياطي آمن

«توفير الغذاء قضية أمن قومي».. هدف وضعته الدولة نصب أعينها، وبذلت من أجله جهودا كبيرة، رغم الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بظهور جائحة كورونا في نهاية 2019، وما تلاها من ركود عالمي، ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي عطّلت سلاسل الإمدادات بين الدول، لكنّ مصر أبت ألا يكون الغذاء متوافرا للجميع وبأسعار مناسبة وجودة كبيرة، وبدأت في سبيل ذلك تأمين احتياجاتها من السلع، سواء بزيادة الإنتاج أو تخزين احتياطي استراتيجي يكفي لمدة عام على الأقل.

مخزون استراتيجي من السلع لتوفير احتياجات المواطنين

حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والشطارة بغرفة إسكندرية التجارية، قال إنّ الفترة الحالية تشهد استقرارا كبيرا في توافر السلع بالسوق المحلي، وعدم وجود أي نواقص من احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، كما أكد أنّ الدولة توفر السلع وتزيد مخزونها الاحتياطي من العديد من هذه السلع.

عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، توقع انخفاض أسعار العديد من السلع الغذائية قريبا، وعلى رأسها الأرز والمكرونة ومنتجات القمح، مرجعا السبب حسب تصريحاته لـ«الوطن»، إلى توافر المواد الخام بأسعار مناسبة.

توقعات بانخفاض أسعار الكثير من السلع

ومن جانبه أكد حاتم النجيب عضو شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الخضروات تشهد استقرار في الأسعار خلال الفترة الحالية، خاصة مع عدم وجود اي متغيرات طارئة سواء للمناخ أو انخفاض الإنتاج، فبالعكس ازداد إنتاج الدولة خلال الفترة الحالية من الزراعات.

الرأي ذاته، اتفق فيه حاتم النجيب، عضو شعبة الخضراوات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا إنّ أسعار السلع الغذائية تشهد استقرارا في الفترة الحالية، خاصة مع عدم وجود أي متغيرات أو انخفاض في الإنتاج، يقول: «على العكس، زاد إنتاج الدولة خلال الفترة الحالية من المحاصيل الزراعية».

لا يشهد السوق أي نقص في المعروضات بحسب «النجيب»، وذلك بفضل السياسات والتحسينات في المحصول، فضلا عن زيادة الإنتاج، وهو النهج الذي اتبعته الدولة منذ فترة لتوفير السلع لمواطنيها.