حالة الطقس غدا الجمعة 16-9-2022 على مصر.. انخفاض درجات الحرارة

كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الجمعة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الطقس سيكون حارًا على شمال البلاد، ومائلًا للحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس غدًا الجمعة سيكون معتدل الحرارة على جميع الأنحاء مع بداية ساعات الليل، مع وجود انخفاض طفيف فى درجات الحرارة طوال الأسبوع المقبل، بسبب قرب انتهاء فصل الصيف، وبداية فصل الخريف رسميًا بداية من 23 الشهر الجاري، وأنه سيكون هناك الكثير من التغيرات المناخية مع بداية أيام الخريف.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 23

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 30 23

المنصورة 31 23

دمياط 26 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 23

السويس 32 24

الزقازيق 31 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 31 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 29 24

العلمين الجديدة 29 23

وادي النطرون 30 23

مطروح 29 24

السلوم 29 20

سيوة 32 21

العريش 30 23

رفح 29 22

الطور 33 24

كاترين 30 19

رأس سدر 34 22

نخل 31 17

طابا 32 24

نويبع 35 26

حلايب 32 25

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 26

مرسى علم 34 27

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 33 22

أسيوط 33 22

سوهاج 36 23

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادي الجديد 37 23

أبو سمبل 40 26

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 33 26.