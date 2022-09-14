بحوث الصحراء: غرس 6000 شتلة لتحويل شرم الشيخ لبلد المليون شجرة

تحويل مدينة شرم الشيخ يحتاج إلى مجهود كبير من كل الجهات، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق قمة المناخ COP27، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل، بحضور ما يقرب من 40 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم.

ويلعب مركز بحوث الصحراء بمحافظة جنوب سيناء، دورا كبيرا في مجال تحويل شرم الشيخ، إلى مدينة خضراء، بالتعاون مع مديرية الزراعة.

غرس 6000 شتلة زيتون وليمون

يقول الدكتور إيهاب زغلول مدير محطة مركز بحوث الصحراء بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إن الدكتور عبد الله زغلول رئيس المركز، وجه بضرورة التعاون مع المحافظة، لتحويل شرم الشيخ إلى أول مدينة سياحية خضراء في مصر والشرق الأوسط.

ويضيف أن المركز بالتنسيق مع مديرية الزراعة، قام بتوريد 6000 شتلة زيتون وليمون إلى مدينة شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ، ووصلت الشتلات بالفعل وتم غرسها، مؤكدا أن بحوث الصحراء، هو الجهة الاستشارية بالمحافظة في عدة مجالات، أبرزها المجال الزراعي، لوجود أساتذة ومتخصصين في علوم النباتات، مؤكدا أن شرم الشيخ سوف تكون بلد المليون شجرة قريبا.

تدوير المخلفات الزراعية

يوضح الدكتور إيهاب زغلول، أنه ضمن اهتمامات مركز بحوث الصحراء بقضية المناخ والحفاظ على البيئة من التلوث، نفذ المركز عدة ندوات وورش عمل بشأن تدوير المخلفات الزراعية، بدلا من حرقها والاستفادة منها في عمل سماد عضوي «كومبوست»، يستفاد منه في مجال الزراعة.

ويؤكد أن مزارع جنوب سيناء بدأت في الاعتماد علي تعليق السماد العضوي من خلال المخلفات الزراعية وروث الحيوانات والدجاج، للحفاظ على البيئة من ناحية، وتوفير سماد عضوي خالي من أي مواد كيماوية مصرة الصحة من ناحية أخرى.