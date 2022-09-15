باحثة: مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الأول ساهم في تحقيق «الاكتفاء من الغاز»

قالت الدكتورة أسماء فهمي باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس أعلن عن إقامة مؤتمر اقتصادي نهاية سبتمبر الحالي، وكلف الحكومة بتجهيز خطة العمل التي سيتم من خلالها عرض تطورات أو ملفات اقتصادية تهم الشأن المصري.

تفاصيل المؤتمر الأول في شرم الشيخ 2015

وأضافت «فهمي»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «هذا المؤتمر ليس الأول من نوعه الذي تقيمه مصر، ففي مارس 2015 تم تنظيم مؤتمر اقتصادي ضخم بشرم الشيخ، وانتهى المؤتمر إلى نتائج أفضل مما كانت متوقعة، حيث توقعنا استثمارات عن المؤتمر بقيمة 20 مليار دولار، ولكن تم طرح استثمارات بنحو 60 مليار دولار، وتم توقيع اتفاقيات بقيمة 60.2 مليار دولار آنذاك».

نجاحات المؤتمر الاقتصادي

وتابعت الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن من نجاحات المؤتمر الاقتصادي الأول أن وزارة البترول وقعت اتفاقيات، وعلى إثرها تم التوسع في الاكتشافات البترولية واكتشافات الغاز الطبيعي، وهو ما مكّن مصر من تحقيق إنجازات في ملف الطاقة وأوصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في عام 2018 ثم تصدير الفائض، وهو ما يعد مصدرا مهما من مصادر العملة الصعبة، كما أن مصر حققت معدلات نمو إيجابية بينما كان العالم كله يعاني من معدلات بالسالب، ما يعني أنّ نتائج المؤتمر الاقتصادي الأول إيجابية وحقق الهدف من إقامته.