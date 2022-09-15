للمرة الثالثة.. النزول بدرجات القبول بالمدارس الفنية في بني سويف

وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي بأنواعه المختلفة «صناعي، تجاري، فندقي، زراعي»، بدرجات متفاوتة كمرحلة ثالثة، نظراً لعدم وصول مدارس التعليم الفني للمستهدف من قبول الطلاب بالصف الأول لهذا العام 2022/2023.

وأوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، في بيان، أنه بعد دراسة الأماكن المتاحة بالمدارس، وفي ظل تطبيق منهجية الجدارات ببعض المدارس الفنية، فقد تمت الموافقة على التحاق الطلاب الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للقبول ببعض المدارس بعد خفض مجموع القبول خلال المرحلة الثانية من التنسيق، على أن يتم قبول هؤلاء الطلاب بهذه المدارس بالتقدم على نظام الخدمات كفصول مسائية، طبقاً للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020.

خفض درجات القبول بمدارس التعليم الصناعي في بني سويف

وجاء خفض درجات القبول بمدارس التعليم الصناعي في بني سويف كالتالي:

الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين 180درجة.

بني سويف الميكانيكية 190 درجة.

بني سويف الكهربائية 200 درجة.

بني سويف الزخرفية 170 درجة.

بني سويف المعمارية 168درجة.

بني سويف الفنية بنات 195 درجة.

أبشنا الفنية بنات 183درجة.

الشهيد حسين جمعة الفنية بنات بتزمنت 175 درجة.

باروط الصناعية بنين 180 درجة.

باروط الفنية بنات 175 درجة.

الشهيد أحمد محمد الشناوي 185 درجة.

الشهيد محمد عبد الله حسين بنات 188درجة .

ناصر الفنية بنات 170درجة.

مدرسة الرياض الفنية بنات 160درجة.

اهناسيا الصناعية بنين 175درجة.

اهناسيا المعمارية بنين 168درجة.

اهناسيا الفنية بنات 195درجة.

ببا الصناعية بنين 170 درجة.

الشهيد محمد حسين عبد المنعم الفنية بنات 185درجة.

أبو شربان الصناعية بنين 160 درجة.

حسن عبد الرحيم الفنية بنات 170 درجة.

الشهيد شعبان فتحي على _الفنية بنات بقمبش _ 170 درجة.

حسين جلال الصناعية بنين 160 درجة.

الشهيد حسام حسن عبد المعتمد الفنية بنات سمسطا 175 درجة.

الفشن الصناعية بنين 165 درجة.

الفشن الفنية بنات 170 درجة.

الفنت الشرقية الفنية بنات 160 درجة.

الفنت الصناعية بنين 145.

الجفادون الصناعية بنين بكوم الرمل 145درجة.

خفض درجات القبول بمدارس التعليم التجاري والفندقي في بني سويف

بني سويف الفندقية بنين 230 درجة وبنات 180درجة

بني سويف التجارية المتقدمة 185 للبنين، و200 بنات

التجارة بنى سويف بنين 220 درجة بنات 165درجة

الواسطى التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140درجة

الشهيد عيد محمد سعد التجارية المشتركة بأبوصير بنين 220 درجة بنات 140 درجة

ناصر التجارية المشتركة بنين 220درجة بنات 140درجة .

اشمنت التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140 درجة .

منشأة هديب التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140درجة.

اهناسيا التجارية المشتركة بنين 220درجة بنات 140 درجة.

سدمنت التجارية بنات 140درجة.

ببا التجارية المشتركة بنين 220درجة بنات 140 درجة.

سمسطا التجارية المشتركة بنين 220درجة بنات 140 درجة.

الفشن التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140 درجة.

خفض درجات القبول بمدارس التعليم الصناعي في بني سويف

بني سويف الزراعية 141درجة.

ناصر الزراعية 141 درجة.

الواسطى الزراعية 140درجة.

مدرسة الشهيد حسن أحمد مبروك الزراعية العسكرية 140 درجة.

الفشن الزراعية 140 درجة.

مركز سمسطا مدرسة سمسطا الزراعية 140 درجة.